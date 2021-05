Marcelo Cabo enxerga evolução do Vasco em meio ao processo de reformulação Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 22/05/2021 20:05

Rio - Campeão da Taça Rio pela 11ª vez, o Vasco pode colocar o título na conta de Vanderlei. Ao defender as três cobranças do Botafogo na decisão por pênaltis, o goleiro diminuiu a frustração pela derrota por 1 a 0, em São Januário, no tempo regulamentar. A sete dias da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, Marcelo Cabo não se deixa enganar. A má atuação no clássico será motivo de reflexão na reta final da preparação.

"Eu acho que foi nosso pior primeiro tempo. Entendo que não jogamos bem no início, muito desatentos com as chegadas do adversário. O Botafogo com intensidade maior e marcação pressão, conseguiu surtir efeito. Nós não entendemos como sair deste jogo, e não estava funcionando nossa estratégia. Então, eu tentei corrigir na parada técnica trocando Léo Jabá de lado, mas também não teve efeito. Mas no segundo tempo com as modificações, até o gol a gente foi melhor do que o Botafogo', avaliou o treinador.

Com o alerta ligado, Marcelo Cabo não minimizou o tropeço, mas, após a eliminação no Campeonato Carioca, encarou a Taça Rio como uma espécie de laboratório preparatório visando à Série B. Com estreia marcada para o próximo sábado, em São Januário, contra o Operário, o Cruzmaltino tem muitas lições para tirar do contronto de 180 minutos com o Botafogo, concorrente direto à uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2022.

"Como eu sempre falei, usamos a Taça Rio para preparar a equipe para a sequência da temporada. E conquistar a Taça Rio contra uma equipe histórica, dentro de São Januário, é muito importante para a sequência do nosso trabalho. E mensurar também o que vamos encontrar. Nós vamos encontrar o Botafogo mais duas vezes na sequência... Temos que tirar lições e aproveitar o que foi feito de positivo ou negativo desses 180 minutos. E o mais importante foi como terminou, com o Vasco conquistando a Taça Rio", destacoi.