Profissional de saúde aplicando vacina Ascom/PMG

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 05:43

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Baixada Fluminense, vai vacinar contra o coronavírus (Covid-19) pessoas com 43 anos ou mais, ademais de gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz em até 60 dias, aproximadamente) sem comorbidades, nessa segunda-feira (21/7), das 8h às 11h.

A vacinação desta segunda-feira acontecerá nos seguintes locais: Base de Imunização da Praça de Emancipação, no Centro; no drive-thru instalado no bairro Cotia; no Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo; e nos postos de saúde dos bairros Orindi, Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia.

É preciso levar um documento com foto, comprovante de residência no próprio nome e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma repescagem de imunização ocorreu ontem (19), em Guapimirim, com pacientes que não tomaram a segunda dose, dos grupos de risco previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, incluindo gestantes, lactantes e puérperas, também com os algumas categorias profissionais nas áreas da saúde, educação, transporte urbano, segurança pública, entre outras, além de pessoas com 44 anos ou mais.

No momento, estão disponíveis doses da Coronavac e da AstraZeneca.