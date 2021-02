Vacinação de idosos acima de 90 anos ocorre nos dias 22, 23 e 24 em bairros distintos; é preciso ficar atento aos anúncios da prefeitura Reprodução internet - Facebook da PMI

Por Jupy Junior

Publicado 20/02/2021 22:54

ITAGUAÍ - No dia 24 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde dará continuidade à vacinação de idosos acima de 90 anos na UBS Vila Margarida e Clinica da Família, em Ibirapitanga. A vacinação acontece das 10h às 16h, e serão disponibilizadas 50 doses da vacina CoronaVac.

Na próxima segunda-feira (22) e terça-feira (23), a vacinação dos idosos acima de 90 anos ocorre nas seguintes unidades de saúde: Estratégia de Saúde da Família (ESF) Coroa Grande e ESF Odenit Maia.

A vacinação deste grupo prioritário já havia ocorrido nos dias 18 e 19 nos bairros Brisamar, Chaperó e Engenho, e o balanço foi de 24 idosos imunizados.

A prefeitura não informou qual é a expectativa do número de vacinados neste grupo, ou seja, não disse qual é o total de idosos com mais de 90 anos que se espera vacinar na cidade.

A Secretaria de Saúde informa que as pessoas com as seguintes contraindicações não devem se vacinar:

- Quadro de doença aguda ou febre,

- Alergia à vacina,

- Ter tomado outra vacina há menos de 30 dias,

- Diagnóstico positivo para Covid-19 há menos de 28 dias.

É necessário levar CPF ou cartão do SUS e identidade. É recomendado levar o cartão de vacinação.