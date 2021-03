Layla Luma, de 16 anos, está sem dar notícias desde a madrugada do dia 5 para o dia 6. Família pede ajuda para localizá-la Arquivo pessoal

Por Jupy Junior

Publicado 07/03/2021 19:57

ITAGUAÍ – Layla Luma, 16 anos, que mora com a família no bairro Laiá, não aparece nem dá notícias desde a madrugada de sexta-feira (5) para sábado (6). Os parentes estão aflitos. A jovem vive em uma casa com a mãe, o pai, a tia, um primo e um avô (não bastasse a situação, o idoso está na Upa com infecção urinária). Marcella Campos, 23 anos, é a prima que está divulgando as imagens de Layla e que de certa forma tomou a frente pelas buscas, centralizando as informações e os contatos.

Segundo Marcella, Layla é uma jovem tranquila, que nunca saiu para baladas a não ser na companhia dos primos. A família é religiosa e Layla acompanhava os cultos da Assembleia de Deus. Ela estuda no colégio estadual Sandra Roldan Barboza (conhecida como “Blindada”). Introvertida e quieta foram adjetivos usados por Marcella para descrever a prima, que não consegue entender o motivo do sumiço dela: “Não temos notícia de que tivesse namorado, e nunca tivemos restrições do tipo. Ela nunca deu a entender que fugiria de casa. Ela não tem desentendimentos com os parentes, sempre foi muito calma”.

Publicidade

FUGA SEM MOTIVO

A família entende que a jovem saiu sem dar o seu paradeiro por sua própria vontade, por causa de certas evidências. De madrugada, por volta das 3h, a mãe de Layla – Tânia - acordou com o latido da cachorra. O portão estava aberto, com a chave pendurada, hábito que a família não mantém. Os documentos da desaparecida não foram encontrados em casa, assim como uma mochila e um tênis. As redes sociais dela foram desativadas e o WhatsApp não acusa recebimento de mensagens.

Familiares foram à polícia, que rastreou o celular de Layla e constataram que o aparelho – e possivelmente ela - está em Paraty. Houve quem dissesse tê-la visto na cidade, ou uma moça parecida. Mas a família não tem ligações com o município, não têm conhecidos ou parentes que morem lá.

Publicidade

Também providenciaram quebra de sigilo telefônico, mas Layla fez somente ligações pelo aplicativo WhatsApp no dia que antecedeu o seu desaparecimento. O caso está registrado na 50ª DP e a Polícia Rodoviária Federal também foi acionada.

Por que Layla, com 16 anos, saiu de casa sem avisar nada a ninguém e ainda não voltou?

Publicidade

Como informação adicional, a prima contou que Layla é fissurada no jogo eletrônico Free Fire, que pode ser baixado em celulares, cujo objetivo é que os soldados eliminem todos os oponentes para sobreviver.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro de Layla Luma, entrar em contato por telefone: 9-9331-2125.