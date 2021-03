Cartaz do projeto: aulas acontecem às 7h, sem restrições, a não ser os cuidados sanitários em tempos de pandemia Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 09/03/2021 21:29

ITAGUAÍ – Divertida, animada, socializante e alegre: assim são as aulas de Zumba, que em Itaguaí são gratuitas na Praça do Laiá todas as quintas-feiras pela manhã, às 7h. Quem chama para aumentar o grupo é a Prefeitura de Itaguaí, por meio de uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes. Não há restrições para participar.

Os exercícios funcionais são recomendados por melhorar a força, flexibilidade, respiração, coordenação motora e equilíbrio, além de melhorar a postura.

Publicidade

Interessados podem comparecer toda às quintas-feiras, na Praça do Laia, às 7h, com máscara e roupas confortáveis. Os protocolos de distanciamento social estão em vigor e devem ser rigidamente obedecidos.