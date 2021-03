André Ceciliano (à esq.) com Rubem Vieira: reunião para discussão de vários temas Reprodução internet - Facebook da PMI

Por Jupy Junior

Publicado 10/03/2021 18:58

ITAGUAÍ - Nesta quarta-feira (10), o prefeito de Itaguaí, Rubem Ribeiro (Podemos), esteve na capital para se encontrar com André Ceciliano (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A informação, acompanhada de uma foto, foi publicada na página da rede social da Prefeitura de Itaguaí, às 12h13.

Segundo a publicação, o prefeito discutiu com o presidente os seguintes temas: investimentos da RJ-099 (Reta de Piranema), Arco Metropolitano, Operação Segurança Presente e valorização e geração de empregos para Itaguaí.

O texto menciona ainda que “durante a reunião, outros assuntos foram abordados, dentre eles projetos para a área da saúde municipal, infraestrutura e transparência”.

“Através da parceria Itaguaí voltará a crescer, já que a Alerj é um órgão de grande importância para o estado do Rio de Janeiro, definindo o conteúdo das leis e legislação do Estado”, disse o prefeito.