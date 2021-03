Vacinação continua na cidade e prefeitura divulga novas datas e bairros para idosos Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 13/03/2021 17:39

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí usou mais uma vez a sua página na rede social Facebook para apresentar importantes dados e informações sobre a vacinação para conter a Covid-19 no município. Em duas postagens na sexta-feira (12), a Secretaria Municipal de Saúde mostrou um quadro com dados sobre o quantitativo da imunização efetuada na cidade até agora e também novas datas e bairros em março para a vacinação de idosos com mais de 75 anos.

VACINÔMETRO

O “vacinômetro” tem sido publicado esporadicamente no Facebook da prefeitura. Este último apresentou os seguintes dados:

PROFISSIONAIS DA SAÚDE = 2957

IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA = 30

DEFICIENTES INSTITUCIONALIZADOS = 11

IDOSOS DE 90 ANOS OU MAIS = 117

IDOSOS DE 80 A 89 ANOS = 1481

IDOSOS DE 75 A 79 ANOS = 978

O DIA pediu informações à prefeitura sobre a quantidade total de integrantes dos grupos prioritários, mas não as recebeu até o momento.

NOVAS DATAS E BAIRROS

Em postagem na quinta-feira (11), a prefeitura informou que a vacinação de idosos com mais de 75 anos continua normalmente. Na postagem de sexta (12), a definição das datas e bairros, da seguinte forma:

16/03 = UBS Brisamar, ESF Mazomba

17/03 = UBS Engenho, ESF Teixeira

18/03 = ESF Centro, ESF Odenit Maia, ESF Chaperó, Clínica da Família Ibirapitanga, UBS Califórnia

19/03 = ESF Ilha da Madeira, ESF Piranema, UBS Mangueira, ESF Santa Cândida, UBS Vila Margarida