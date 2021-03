Rubem Vieira com Marcelo Queiroz e os vereadores Gil Torres, Jocimar do Cartório, Sandro da Hermínio, Vinícius Alves, Fabinho e Guilherme Farias Reprodução internet - Facebook do prefeito

Por Jupy Junior

Publicado 17/03/2021 18:16

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), publicou na sua página pessoal no Facebook uma foto e um texto em que comemora a realização de um encontro em seu gabinete com o secretário estadual de Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz.

“Me orgulha em tão pouco tempo de trabalho recebermos em nossa cidade mais um secretário estadual e juntos conseguirmos trazer soluções para velhos problemas da cidade”, diz o prefeito na publicação, realizada na terça (16), às 19h17.

Segundo Vieira, o encontro incluiu conversas sobre o desenvolvimento agrícola da cidade, melhoria de estradas agrícola com a ajuda do estado, linha de crédito para o agricultor, geração de empregos e renda e desenvolvimento do município.

A foto que ilustra e confirma o texto mostra que havia seis vereadores presentes: Gil Torres (PSL), Jocimar do Cartório (PTC), Sandro da Hermínio (PP), Vinícius Alves (Republicanos), Fabinho (PL) e Guilherme Farias (PL).