Carlos Kifer, como vereador, durante sessão na Câmara de Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 28/03/2021 20:41 | Atualizado 28/03/2021 20:42

ITAGUAÍ – Enganou-se quem pensou que Carlos Eduardo Kifer Moreira Ribeiro, cinco mandatos de vereador na Câmara de Itaguaí, tivesse deixado a vida pública. O Jornal Oficial da cidade publicou a sua nomeação na edição extra número 917, de 24 de março. A nomeação é retroativa a 18 de março, data então em que se deve considerar Kifer secretário de Agricultura e Pesca. É o segundo ex-vereador a integrar o governo: o primeiro foi Willian Cézar, que hoje é subsecretário de Cultura na pasta da Educação municipal.

A troca de secretários - Cezare Yukio Iwanaga era interino da pasta - não foi comunicada pela prefeitura no site oficial ou na página oficial mantida no Facebook. O procedimento foi o mesmo em outras substituições no primeiro escalão: não houve anúncio além da publicação no Jornal Oficial.

Kifer, que já foi o vereador mais votado da cidade, abriu mão de disputar o pleito em 2020 para apresentar aos eleitores seu filho, Guilherme Severino Campos de Farias Kifer Ribeiro, de recém-completados (em 9 de março) 24 anos. O jovem repetiu o feito do pai: foi o que obteve o maior número de votos para o cargo, 1.671.

Guilherme integra a base de apoio a Rubem Vieira na Câmara, ao lado dos vereadores Gil Torres (PSL) e Jocimar do Cartório (PTC). Ele tem sido mencionado pelo prefeito e posado para fotos em reuniões e eventos do Executivo municipal.

Guilherme Farias, o vereador mais votado de Itaguaí, é filho de Kifer e atua na base de apoio ao prefeito Rubem Vieira na Câmara Reprodução internet

Carlos Kifer tem 56 anos e é técnico agrícola formado pelo Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Durante seus mandatos, tratou de diversos temas, mas dedicou-se especialmente às questões de Piranema que envolviam os limites com o município vizinho, Seropédica, e questões ambientais. No último mandato, por exemplo, elaborou o projeto que delimita a Área de Proteção Ambiental da Praia da Salina (lei 3869, junto com o vereador Nisan César) e o Parque Municipal da Serra da Calçada (lei 3870). É autor de várias leis e uma importante personalidade da política itaguaiense.

Uma fonte que já atuou na Câmara informou que ele trabalhou na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) de Itaguaí. O ex-vereador teria sido nomeado há mais tempo, e a demora pode ter sido por necessidade de liberação da Emater, informação que encontra respaldo em declarações do prefeito. Rubem Vieira disse em uma live em janeiro que estava encontrando entraves para nomeações em secretarias por conta de trâmites de liberações de funcionários de outros órgãos e instâncias.

Carlos Kifer não tem respondido a pedidos de entrevista feitos por O DIA. O ex-vereador não atende à reportagem desde que seu filho Guilherme foi eleito.

Da mesma maneira, a reportagem fez à assessoria do vereador Guilherme Kifer ao menos três pedidos de entrevista, mas não obteve resposta. O primeiro pedido foi ainda em 2020, por conta da sua eleição.