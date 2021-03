Entrada do Parque: Vale vai investir para cooperar com meio ambiente e pesquisas Divulgação - Parque Estadual Cunhambebe

Por Jupy Junior

Publicado 29/03/2021 23:04

ITAGUAÍ - A empresa mineradora Vale assinou com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) um acordo de cooperação técnica para a proteção do ecossistema do Parque Estadual Cunhambebe. O parque é uma unidade de conservação ambiental brasileira criada através do Decreto Estadual nº 41.358, de 13 de junho de 2008. Possui 38 mil hectares e sua demarcação atinge partes dos municípios de Itaguaí, Angra dos Reis, Rio Claro e Mangaratiba.

O convênio prevê o aporte financeiro de R$ 17,7 milhões nos próximos cinco anos. O investimento se dará por meio de doações de bens, materiais e prestação de serviço. As informações são do Balanço Vale+, uma publicação que reúne dados sociais, ambientais e econômicos da atuação da Vale em Itaguaí e na Costa Verde no ano 2020.

O Parque Estadual Cunhambebe passou a ser monitorado pelo Sistema de Gestão Integrada de Áreas Protegidas da Vale, que fica na Reserva Natural Vale, em Linhares (ES). Esse sistema armazena, organiza e integra dados de áreas ambientais.

Segundo divulgação da mineradora, a iniciativa está associada à meta da Vale de neutralizar suas emissões de carbono até 2050, o que inclui entre as ações previstas a recuperação e proteção de mais 500 mil hectares de áreas de floresta nativa além de suas fronteiras até 2030.

A empresa reforça também que o parque protege importantes áreas de mananciais, o que contribui para a preservação de espécies nativas da fauna e flora, inclusive as ameaçadas de extinção. Além disso, a área possibilita a realização de pesquisas científicas e proporciona o desenvolvimento de educação e interpretação ambiental.