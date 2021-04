Painel municipal sinaliza que Itaguaí não tem mais leitos para Covid, intensivos ou não intensivos Reprodução internet - Painel Covid Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 04/04/2021 11:10 | Atualizado 04/04/2021 11:22

Painel Covid municipal, fonte oficial de informações sobre o Covid-19 em Itaguaí: não há mais leitos hospitalares na cidade, quer seja para pacientes que precisem de atendimento intensivo, quer seja não intensivo. O Painel é mantido pela prefeitura, e pode ser acessado no seguinte endereço: ITAGUAÍ – Os dados são domunicipal, fonte oficial de informações sobre o Covid-19 em Itaguaí:hospitalares na cidade, quer seja para pacientes que precisem de atendimento intensivo, quer seja não intensivo. O Painel é mantido pela prefeitura, e pode ser acessado no seguinte endereço: https://itaguai.rj.gov.br/coronavirus/painel/ .

De acordo com as informações publicadas no Painel e que podem ser visualizadas neste domingo (4), os 10 leitos para tratamento intensivo e os 17 leitos para atendimento não-intensivo no hospital municipal São Francisco Xavier estão ocupados.

Em publicações recentes no Facebook, o prefeito Rubem Vieira (Podemos) anunciou em lives que, caso fosse necessário, reabriria o Hospital de Campanha, que conta - também segundo o Painel - com 11 leitos. Até o momento a prefeitura não sinalizou com a reabertura da unidade de saúde que foi montada ainda no governo Charlinho, em 2020 (Vieira tomou posse como prefeito em exercício em julho).

Itaguaí encontra-se na bandeira laranja, o que sinaliza risco moderado de contágio pelo coronavírus. Sempre de acordo com o Painel, são 4.449 casos confirmados e 217 óbitos referentes ao município.

No sábado (3), Rubem Vieira comemorou a inauguração do Hospital Estadual Doutor Ricardo Cruz (Herc). Na sua página pessoal do Facebook, ele escreveu: “O Hospital Estadual tem a missão de atender toda a Região Metropolitana I, que incluí a nossa cidade de Itaguaí. Essa inauguração abrirá leitos para Itaguaí na regulação estadual, assim, deixamos de receber pacientes de outros municípios”.