Persistência da pandemia e demora no início de projetos foram os motivos alegados pela ICN para dispensar funcionários Divulgação - ICN

Por Jupy Junior

Publicado 06/04/2021 15:23

ITAGUAÍ – A Itaguaí Construções Navais (ICN) - que atua no bairro Brisamar e atende à Marinha do Brasil com construção de navios de combate, de pesquisas, fabricação do casco do submarino de propulsão nuclear, dentre outros componentes – publicou uma nota oficial na sua página de Facebook nesta terça-feira (6) em que menciona demissões do seu quadro de funcionários. A empresa informou a O DIA, com exclusividade, que demitiu cerca de 70 funcionários (o número exato não foi divulgado).

A nota assinada pela diretoria da empresa explica que o ano de 2020 começou com boas perspectivas comerciais com a assinatura de um novo estatuto que permitiu diversificar suas atividades para atender à Marinha do Brasil. Porém, com a continuidade da pandemia o início dos projetos da ICN com a Marinha sofreu atraso.

“Dentro desse contexto, a ICN vem lutando duramente para manutenção dos empregos e conquista de novos contratos, para a sobrevivência da empresa. (...) Foram realizados diversos estudos com foco na preservação do maior número de empregos possível, com objetivo de minimizar o processo de desmobilização, que se torna inevitável nesse momento”, diz a nota.

O texto incluiu ainda outra explicação: “ Salientamos que procuramos não atingir a nossa mão de obra direta, mas inevitavelmente teremos que realizar reduções com o cuidado necessário que possibilite retomar o crescimento assim que possível”.

A ICN informou ainda que realizou um estudo para apoiar os que foram dispensados na busca de recolocação no mercado de trabalho e também manter contato frequente para um possível retorno à empresa no menor prazo possível.

Ao final da nota, a empresa reconheceu a competência e o profissionalismo das pessoas que foram desligadas e agradeceu o empenho e contribuição que elas produziram.