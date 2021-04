Grupo Tambores de Aço é uma das atrações do evento online comemorativo da CSN pelos seus 80 anos de atividade Divulgação - Fundação CSN

Por Jupy Junior

Publicado 09/04/2021 16:51

ITAGUAÍ - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) completa 80 anos de história nesta sexta-feira (9). Ainda em abril, no dia 20, a Fundação CSN, responsável pelas ações sociais do grupo CSN, completará 60 anos. Para marcar as datas, a Fundação CSN promove a Semana CSN, evento online entre os dias 9 e 13 de abril, com uma programação com lives e apresentações com temas relacionados à educação e cultura.

MÚSICA

Os “Tambores de Aço Fundação CSN” - grupo formado por 18 músicos bolsistas do programa Garoto Cidadão - são a atração musical do evento. A apresentação foi gravada previamente, mantendo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. O repertório é variado: transita pelo estilo musical caribenho, passa por samba de raiz e inclui até sucessos de Michael Jackson.

EXPOSIÇÃO

Como resgate à história, a exposição “Memória História Futuro” traz projeções de fotos de J.R. Duran feitas no interior da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, e fotos históricas do Centro de Documentação – Cedoc da CSN. As imagens narram a linha do tempo da construção da Usina Presidente Vargas e promovem uma reflexão sobre a formação da cidade e da identidade coletiva, concretizada pelo trabalho. A exposição também compõe a programação virtual do Centro Cultural Fundação CSN.

DEBATE E LIVRO

A mesa “Educação Pensada para o Futuro” conta com a participação de Bruno Marcato, gestor da ETPC, escola da Fundação CSN em Volta Redonda. Alunos e professores batem papo sobre a influência da educação em suas jornadas de vida e como se desenvolveram como seres humanos através do processo educativo. Outra live com lançamento do livro em comemoração aos 20 anos do projeto Garoto Cidadão acontece no mesmo dia com a participação de ex-educandos.

Para assistir, basta acessar o canal do Youtube ou o site do Centro Cultural Fundação CSN.

Confira a programação:

FundaçãoCSNFaz60: Tambores de Aço Fundação CSN

Data: 09/04 às19h

Disponível: Canal do Youtube Centro Cultural Fundação CSN







Exposição MEMÓRIA HISTÓRIA FUTURO

Data: 13/04 às 14h

Disponível: no site do Centro Cultural Fundação CSN



FundaçãoCSNFaz60: Lançamento do livro “Garoto Cidadão 20 anos de muitas histórias”

Data: 13/04 às 19h

Disponível: Canal do Youtube Centro Cultural Fundação CSN



FundaçãoCSNFaz60: Educação pensada para o futuro

Data: 13/04 às 18h

Transmissão ao vivo: Canal do Youtube Centro Cultural Fundação CSN