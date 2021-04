Mulher pagou sinal pelo Voyage preto e ainda pagava prestações de R$ 500 Divulgação - PRF

Por Jupy Junior

Publicado 18/04/2021 13:33

ITAGUAÍ - Na sexta-feira (16), por volta de 11:20, durante fiscalização na Rio-Santos (BR-101), no km 399, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma abordagem a um veículo no posto que mantém na rodovia, no quilômetro 399. Era um Voyage preto, da marca Volkswagen, dirigido por uma mulher.

Ela mostrou documentos, mas os agentes fizeram uma verificação e constataram que se tratava de um veículo roubado em fevereiro deste ano, na área da 35ª DP (Campo Grande, zona oeste da capital).

Publicidade

A motorista disse que pagou R$ 2 mil de entrada e que pagaria R$ 500 por mês para finalizar a compra do veículo. Os policiais, então, encaminharam a ocorrência para a 50° DP.