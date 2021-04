Porto de Itaguaí: crescimento notável em relação ao primeiro trimestre do ano passado, diz a administradora, Companhia da Docas Divulgação - CDRJ

Por Jupy Junior

Publicado 21/04/2021 18:36

ITAGUAÍ – A Companhia das Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) anunciou o faturamento no primeiro trimestre de 2021 e o Porto de Itaguaí se destaca com um excelente resultado: R$ 123,2 milhões. Nos mesmos meses de 2020, a CDRJ arrecadou menos R$ 60 milhões com o Porto de Itaguaí. Segundo a empresa, o aumento se deu porque houve crescimento de 48,8% na movimentação de cargas, principalmente de minério de ferro.

O Porto de Itaguaí contribuiu para o resultado final de crescimento de 37% da CDRJ, que controla também os portos de Angra dos Reis, Niterói e Rio de Janeiro. O faturamento em janeiro, fevereiro e março de 2021 foi de R$ 223,9 milhões. É o maior dos últimos cinco trimestres.

Em texto divulgado para a imprensa, a CDRJ aponta que o ótimo faturamento ocorreu por uma conjugação de fatores: movimentação de 14,4 milhões de toneladas; a maior movimentação mensal desde dezembro de 2018 (registrada em março de 2021), de 5,7 milhões de toneladas; e as cinco principais cargas nos portos tiveram variação positiva no primeiro trimestre deste ano em comparação ao ano passado.

Outro fator que a CDRJ aponta: o impacto pela sustentação da valorização do minério de ferro em reais, resultado da conjugação da alta do valor da commodity nos mercados internacionais e da contínua apreciação do dólar em relação ao real.

Apesar da crise mundial provocada pela pandemia da Covid-19, os portos administrados pela CDRJ continuam em franco crescimento. No Porto do Rio de Janeiro, a carga conteinerizada foi a principal carga movimentada no primeiro trimestre de 2021, registrando uma alta de 5,4% em relação ao mesmo período de 2020. O aumento contribuiu para o crescimento de R$ 1,4 milhão do faturamento do Porto do Rio, se comparado ao primeiro trimestre do ano de 2020.