Projeto Qualidade de Vida oferece aulas gratuitas de Crossfit para quem quer mudar de estilo de vida e largar de vez o sedentarismo Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 11/05/2021 20:46 | Atualizado 11/05/2021 20:56

ITAGUAÍ - Com exercícios funcionais que combinam força e resistência, o Crossfit se firmou como uma das atividades físicas que mais traz benefícios, entre eles emagrecimento, construção de músculos e redução do estresse.]

A boa notícia é que a Secretaria de Esportes começa na próxima terça-feira (18) as aulas do Projeto Crossfit. As aulas ocorrem todas as terças e quintas, das 07h às 8h, na quadra do bairro Teixeira.

Para realizar a inscrição é necessário levar 1 foto 3x4 e ter a partir de 15 anos. Além disso, é essencial o uso da máscara e dar preferência a roupas confortáveis durante as atividades.