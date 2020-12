Gestão de Léo Pelanca (PSC) tem início no dia primeiro de janeiro de 2021. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 31/12/2020 14:00 | Atualizado 31/12/2020 14:22

ITALVA - O novo prefeito de Italva, no Noroeste Fluminense, Léo Pelanca, do PSC, anunciou às vésperas da posse o seu primeiro escalão. A equipe do secretariado para a nova gestão do município que se inicia nesta sexta-feira, 01, conta com 14 membros e foi divulgada pelo seu perfil do eleito em uma rede social. A chefia de comunicação ficou com Leonardo Lima e Vitor Siqueira; já a Assessoria de Imprensa por conta de Mônica Navarro. Confira os escolhidos.

Pr Lucas Veiga Cordeiro, terceiro vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Italva, presidente da rádio Oásis FM. Formado em contabilidade, teologia e cursando faculdade de jornalismo, tem mais de 20 anos de experiência na área administrativa da prefeitura Municipal de Italva em setores como: tributos, recursos humanos, contabilidade, almoxarifado e diretor de compras. Foto: divulgação

Claudinei Melo é filho de uma ilustre Italvense, Irmã Rosalina Melo; ele foi prefeito Interino de Italva, tendo atuado também como vereador em no município. Foto: divulgação

Dr. Welbert Cardoso Rosa é advogado formado na Universidade Grande Rio, Pós graduado em Direito Penal pela FDC, Especializado em Direito Eleitoral pela ESA, especializado em Direito Previdenciário pela ESA e é o atual Procurador Geral do município de Italva. Foto: divulgação

Miguel Carvalho é formado em Biologia pela UNIG – Itaperuna desde 2005 e tem mais de 15 anos de experiência como comerciante. Foto: divulgação

Herivelto Cordeiro foi vereador; ele possuí experiência em gestão pública e um grande conhecimento sobre a cidade. Foto: divulgação

Wanderlei Mendes de Morais, o "Lelei", como é conhecido, é técnico em contabilidade, já foi comerciante e atuou como representante comercial no ramo de medicamentos nos últimos anos onde trabalhou na maior distribuidora de medicamentos da América Latina. Foto: divulgação

Cristina Rios acumula em seu currículo anos de serviços prestados ao poder público municipal. Esteve em diversas áreas, trabalhando na prefeitura entre 1989 a 2014. Trabalhou no departamento de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna. Foto: divulgação

Alda Valéria da Silva Santos Resende é professora formada em Língua Portuguesa e Língua inglesa pela Faculdade São José – Itaperuna. Pós Graduada em planejamento educacional, Alda atua como professora concursada no município de Italva desde 1987. Foto: divulgação

Drª Mariane de Souza Santos é formada em Direito pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduanda em Direito penal e processo penal, membro da Comissão de Direito Penal e assuntos penitenciários na 12 subseção da OAB/RJ Campos dos Goytacazes, Tendo estagiado por três anos no TJ-RJ, um ano no MP-RJ e um ano na Procuradoria Geral do município de Campos dos Goytacazes. Foto: divulgação

Ledir Rangel é italvense e possuí mais de 8 anos no comando da Secretaria Municipal de Obras; ele já foi vice-prefeito do município (1997-2000). Foto: divulgação

Verônica Madureira é professora de formação, servidora pública concursada há 30 anos, tendo atuado como Diretora da Divisão de Licitação e Compras, Pregoeira, Secretária Municipal de Controle Interno e Secretária Municipal de Planejamento e Administração. Foto: divulgação

Alexandre Clen é Bacharel em Direto pela UNIVERSO – Universidade Salgado de Oliveira e técnico em logística pela PVA – Escola Técnica Péricles Velloso de Assis. Foto: divulgação

Bruno Guimarães, o Bruno de Nango, possuí vários anos de experiência e serviços prestados ao funcionalismo público municipal e estadual; ele já foi conselheiro tutelar e atuou na Secretaria Municipal de Agricultura. Foto: divulgação

Ângela Souza é formada em Ciências Sociais; ela foi secretária Municipal de Promoção Social e Desporto de 1997 à 2000 e secretária Municipal de Assistência Social no ano de 2009. Foto: divulgação