ITAPERUNA - O aumento do nível do rio Muriaé - cota do canal - no perímetro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, decorrentes das fortes chuvas (intensas precipitações pluviométricas) ocorridas nas últimas 24 horas, principalmente nas cabeceiras situadas em Muriaé e Miraí, cidades mineiras, fez a Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDEC) na manhã desta segunda-feira, 04, alterar o status da vigilância de atenção para ALERTA. Este estágio permanece até a cota de 4 metros. A madrugada registrou diversos pontos de alagamentos em Itaperuna e enxurradas em dois distritos.

De acordo com Major PM Luz, chefe do órgão, equipes seguem monitorando a possibilidade de novos riscos de alagamentos ou inundação na cidade ou distritos e estão à disposição da população para quaisquer emergências. A previsão é que a vazão do curso d'água reduza a cota gradativamente até a noite caso não ocorra novos episódios de chuvas fortes na Região nem nas cabeceiras mineiras. Na madrugada de hoje (04) ruas nos bairros Cidade Nova, Vinhosa, Cehab, Loteamento São Manoel, Matadouro e Centro ficaram alagadas. Os distritos de Comendador Venâncio e Raposo registram enxurrada em cada, o que pegou de surpresa alguns moradores.

Medição - Às 9h15, o nível do rio Muriaé chegou a 3,81 metros com vazão de 481 mil litros por segundo. Às 8h15, a cota do canal registrava 3,76 metros com vazão de 464 mil litros por segundo. Cerca de três horas antes (às 5h), o nível do rio Muriaé marcava 3,60 metros, sendo o escoamento de aproximadamente de 370 mil litros por segundo.



Veja, após o vídeos, os links das reportagens de queda de encosta e dos alagamentos desta madrugada, 04/01 e ao final o comunicado da Prefeitura emitido aos órgãos de imprensa. Para emergências, o cidadão deve ligar para o número 199 da Defesa Civil; os contatos alternativos são o telefone 153 (Guarda Civil Municipal) e a terceira opção pelo 193 (Corpo de Bombeiros).

Acesse a reportagem da queda de encosta, em Itaperuna, deste fim de semana pelo link: https://odia.ig.com.br/itaperuna/2021/01/6057173-defesa-civil-de-itaperuna-registra-ocorrencia-de-queda-de-barranco-no-centro.html "A Prefeitura Municipal de Itaperuna, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, informa que o risco de "movimentação de massa" ou ESCORREGAMENTO DE BARRANCO, em diversos "pontos estratégicos" ou ÁREAS DE RISCO do território do nosso município, neste momento, às 5h e 15 min, do dia 04 de janeiro de 2021, está classificado como MODERADO e que a recomendação à população que reside em edificações situadas sob ou sobre taludes (barrancos) continua sendo a de que procure "alojamento" com parentes e vizinhos e que acione a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, caso haja a suspeita da possibilidade de deslizamentos ou de colapso estrutural da edificação." A nota acrescenta que "Quanto ao risco de ocorrência de uma "inundação gradual" ou ENCHENTE, esta nota recomenda que a população que reside nas proximidades das margens do Rio Muriaé, que mantenha-se em permanente estado de vigilância enquanto aguardam sinalização de ALERTA e/ou de ALARME.". Relatório assinado pelo 1º Sargento BM Whalas - Técnico de Gerenciamento - SEMDEC - Itaperuna.