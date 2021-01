O Cristo de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, está catalogado no Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 20/01/2021 18:38 | Atualizado 20/01/2021 18:53

ITAPERUNA - A estátua do Cristo Redentor não é só o símbolo do Rio. Quem se afasta cerca de 300 quilômetros da capital encontra o segundo maior monumento do estado, situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, que comemora 55 anos de inauguração, nesta quarta-feira, 20.

Para festejar o principal cartão-postal do maior município da Região, que está de braços abertos, desde de 20 de janeiro de 1966, abençoando todos os itaperunenses, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, fará um calendário de comemorações ao longo do ano e dará o tratamento especial a construção. A estátua com vinte metros de altura, foi idealizada pelo prefeito - já falecido - Cláudio Cerqueira Bastos, o Claudão, e projetada pelo escultor capixaba Francisco Moreira.

Início simbólico das comemorações - Na tarde desta terça-feira, 19, ocorreu o pontapé inicial da campanha de imunização contra a Covid-19, na praça onde está situado o monumento e também a abertura das comemorações de 55 anos do patrimônio histórico e turístico de Itaperuna. De acordo com a prefeitura, o evento inicialmente foi preparado para ser simbólico, sem qualquer tipo de aglomeração por conta da pandemia e aconteceu com a presença do prefeito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão.

Novas ações - Estão previstas, entre as próximas ações, a instalação de sinalização; iluminação cênica; instalação de internet gratuita e uma luneta própria para turismo de onde as pessoas poderão observar a cidade, além de totens contando a história do monumento e a criação de um mini museu no espaço na base do Cristo, segundo a assessoria de comunicação.

O município visa ainda uma parceria com a Associação de Parapente para recuperar a rampa de voo livre e incentivar ainda mais esse esporte. A melhoria do atendimento no quiosque também está nos planos para a curto prazo transformar o Cristo em um espaço de lazer adequado com qualidade de atendimento e mais comodidade para agradar aos itaperunenses e aos turistas.

A limpeza geral no entorno do local, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, foi realizada nos primeiros dias do ano com a nova gestão do poder executivo, momento em que a iluminação também foi restaurada. Uma averiguação dos engenheiros da Defesa Civil foi solicitada pela prefeitura relacionada a garantia da visitação à cúpula do monumento visando a total proteção aos visitantes. O 29º BPM (Itaperuna) atua 24 horas por dia garantindo a segurança pública. Não há um levantamento oficial de número médio, mas a visitação tem crescido constantemente. O bar está funcionando de terça a sexta-feira, a partir das 16h; aos sábados e domingos a partir das 08h.



