Informações anônimas que levem a Policia a desvendar os crimes podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 28/01/2021 12:19

Santo Antônio de Pádua - Um homem, de 43 anos, foi morto a tiros, no Morro da Borracha, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Ele chegou a ser levado para o Hospital Hélio Montezano, mas não resistiu. De acordo com informações obtidas pelo 36º BPM (Pádua), a vítima seria chefe da facção criminosa que atua na localidade. No momento do crime, ele estaria acompanhado da esposa, de 38 anos, que estava com a filha de 7 meses no colo. A mulher também foi ferida e socorrida em estado grave, msd o bebê não se feriu.

Populares informaram aos militares que um homem não identificado se aproximou das vítimas e efetuou os disparos. O crime, que aconteceu na Rua dos Crentes, foi registrado e segue sendo investigado pela 136ª Delegacia Legal do município.

