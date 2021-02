Apreensões de drogas e munições; um adolescente apreendido e dois presos em ações distintas do 29° BPM. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Publicado 03/02/2021 08:00

O mês de fevereiro começou com o registro de pelo menos duas ocorrências envolvendo o tráfico de drogas realizadas pelo 29° BPM, situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, sendo um caso em Bom Jesus do Itabapoana e outro em Porciúncula.

Em Porciúncula, militares foram verificar denúncia de vias de fatos na Rua Albino Ferreira Cardoso, bairro Cristo Rei. No local abordaram um jovem de 19 anos e um homem de 39, sendo que este último estaria com um revólver calibre 38, marca Rossi, com 05 munições intactas e mais 07 munições intactas em uma bolsa. A ocorrência foi apresentada na 139ª DP e o suspeito autuado no Art. 14 da Lei 10.826/2003 ficando preso à disposição da justiça.



Já em Bom Jesus de Itabapoana, verificando denúncia de tráfico de drogas, os policiais foram à Rua Carlos R. Pereira, bairro Santa Rosa. No local, abordaram duas pessoas, sendo um deste jovem, com 98 buchas de maconha, 19 sacolés de cocaína, R$ 7,00 e 01 celular. A ocorrência foi apresentada na 144ª DP, onde o homem foi autuado no Art. 33 da Lei 11.343/2006 e o adolescente no fato análogo ao Art. 33 da Lei 11.343/2006, ficando ambos aos cuidados da justiça.