Vacinas trazidas em Aeronave da Polícia Militar. Foto: divulgação/ PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 04/02/2021 10:26 | Atualizado 04/02/2021 10:30

ITAPERUNA - Mais 1.020 doses da vacina contra a Covid-19 da CoronaVac foram recebidas em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, na quarta-feira, 03. As 1.020 doses trazidas pelo helicóptero da Polícia Militar chegaram no Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto e sob forte esquema de segurança da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Defesa Civil, foram encaminhadas ao Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, no centro da cidade. Esses imunizantes são a 2ª dose para o primeiro grupo prioritário que recebeu a primeira dose no final de janeiro. A vacina será distribuída e aplicada conforme o Plano Municipal de Vacinação.



Para quem é do grupo prioritário (pessoas idosas e com deficiência grave, além dos profissionais de saúde) que ainda não recebeu a vacina, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu o Cadastro de Vacinação online onde os nomes escolhidos são de acordo com as informações fornecidas e analisadas pela própria ásta, levando em consideração idade/comorbidade e profissionais que estão na linha de frente contra o coronavírus. Continua após foto.

Publicidade

vacinas contra a Covid-19 são a 2ª dose para o primeiro grupo prioritário. Foto: divulgação/PMI



Os links do Cadastro de Vacinação ficarão disponíveis até o final da campanha no site da Prefeitura de Itaperuna onde também os nomes serão divulgados semanalmente. “O município está empenhado com a cobertura da vacinação. No entanto, nossa equipe está de nota 10 pois não estamos tendo perdas da vacina. Sabemos que a cidade está em alta em casos de notificações da doença, por isso, pedimos a população que mesmo com a vacina, continue com a prevenção usando máscara, fazendo o isolamento social e se prevenindo”, disse a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade, Neide Novaes.

Itaperuna registra 18.585 casos e 166 mortes.

Publicidade

vacinas contra a Covid-19 são a 2ª dose para o primeiro grupo prioritário Foto: divulgação/PMI

vacinas contra a Covid-19 são a 2ª dose para o primeiro grupo prioritário Foto: divulgação/PMI

Publicidade

vacinas contra a Covid-19 são a 2ª dose para o primeiro grupo prioritário Foto: divulgação/PMI