Reunião discutiu a necessidade da redução do ICMS cobrado sobre o café produzido no estado do Rio de Janeiro. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 11/02/2021 13:00

VARRE-SAI - O secretário municipal de Fazenda, Planejamento e Arrecadação de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, Celso Garcia, juntamente com o Assessor de Arrecadação, Melchior Pelegrini, participou de uma reunião no Palácio Guanabara, com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares e o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro. Na ocasião, foi discutida a necessidade da redução do ICMS cobrado sobre o café produzido no estado do Rio de Janeiro e apresentado um relatório com a situação atual fiscal no que se refere ao café, com as perdas econômicas para os municípios e Estado.

De acordo com a assessoria de comunicação de Varre-Sai, o encontro, Leonardo Soares apresentou um estudo realizado na região Noroeste e mostrou interesse, sinalizando a possibilidade da redução do ICMS, igualando com estados vizinhos, atendendo assim, a demanda dos municípios. “Com a redução do ICMS sobre o café produzido no Estado do Rio, teremos uma competitividade mais justa e consequente melhora na arrecadação, através do ICMS estadual e FPM (imposto federal). Assim que houver sua regulamentação, o município, através do prefeito e Secretaria de Agricultura (por meios de projetos), poderá proporcionar aos agricultores melhores estradas, maquinários e insumos. Agradeço aos secretários Leonardo Soares e Bruno Kazuhiro e ao presidente do IEEA, Guilherme Fonseca, que não mediram esforços para o sucesso obtido na reunião”, concluiu Celso Garcia.

Também participaram da reunião o presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), Guilherme Fonseca, o vereador de Varre-Sai, Fabrício Pimentel e os vereadores de Porciúncula, Luciano Carvalho e Luciano Serafim. Além do coordenador da SEINFRA no Noroeste, Natalino de Souza e Daniel Santa Cruz, da equipe do Desenvolvimento Econômico.

Reunião no Palácio Guanabara. Foto: divulgação/PMVS