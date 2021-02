Filipe Brandão que é CEO de uma Agência de Comunicação explica como implantar o marketing digital da melhor forma em uma empresa. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/02/2021 09:00

O marketing digital já se tornou mais do que importante para empresas com credibilidade, tanto as de grande porte, quanto as pequenas e as mais tradicionais. A chance de sobreviver com essa ferramenta aumentam consideravelmente. Um fator importante é que o marketing digital deve ser visto como um investimento e não como custo. No Noroeste Fluminense essa prática, na maioria das empresas, já faz parte dos diversos setores que visam driblar efeitos negativos econômicos gerados pela pandemia da Covid-19.



No cenário atual e competitivo ficar fora das redes sociais e do meio digital é dar um tiro no pé e correr um grande risco de ter seu negócio esquecido. A notícia boa é que é relativamente fácil de ser implantado nas empresas. Filipe Brandão que é CEO de uma Agência de Comunicação explica como implantar o marketing digital da melhor forma em uma empresa.

"A internet hoje oferece muitas possibilidades e ferramentas de baixo custo para as empresas. Quando falamos de marketing digital, estamos falando de aumento de estratégias online sem esquecer o offline, lançamentos digitais e comunicação mais eficaz entre seu cliente final te possibilitando fechamento de novos contratos, agendamentos e sucesso nas vendas de produtos, porém sem a ajuda de uma equipe para criar estratégias de conversões, juntamente com o objetivo da empresa, é um caminho mais longo para os resultados esperados", diz o especialista em Marketing.

A pandemia criou diversos cenários para as empresas. O comércio virtual se consolidou, o meio digital ganhou mais força e as empresas buscaram uma nova forma de se conectar com o seu público. “Mesmo em tempos de resseção e pandemia o marketing digital cresceu e segue crescendo. E a chegada da vacina contra o CoronaVirus promete reaquecer o mercado e movimentar a economia. Essa nova enfermidade veio para nos mostrar que assim como não estamos preparados para lidar com ela, as empresas também precisam rever os seus processos. Empresas podem nascer e morrer pelo mesmo motivo, presença indevida na internet, ausência no mundo digital, falar da força de venda online, entre outros motivos.”, alerta Filipe Brandão.



O público também teve que se adaptar a novas formas de interação e consumo, uma vez que foi forçado a experimentar novos hábitos. Pesquisas indicam que o e-commerce teve um aumento de 209% em 2020. No Brasil, o aumento foi de 81% no faturamento de 9,4 bilhões.