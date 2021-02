Respeitando as regras de enfrentamento à Covid-19, o aulão especial teve o uso de adereços e enfeites entrando no ritmo do carnaval. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 14:14 | Atualizado 12/02/2021 14:17

ITAPERUNA - Purpurina, gliter, óculos coloridos, o tradicional colar havaiano, entre outros enfeites e adereços junto com a decoração carnavalesca no ambiente foram os acessórios que deram um clima de "folia" nesta quinta-feira, 11, ao aulão de zumba, desenvolvido pelo Programa Mulher Melhor, no bairro Boa Fortuna, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.



Apesar do ano atípico por conta da pandemia da Covid-19 mudar o cenário de festividades, cada vez mais a criatividade faz parte das adaptações às medidas de prevenção e combate ao "novo coronavirus" visando manter a qualidade de vida saudável e o bem estar físico e psíquico. Para não deixar passar em branco o momento de descontração e alegria, o "Mulher Melhor" realizou um aulão especial de zumba que é uma das atividade físicas que já acontece no salão da Associação Padre Humberto Lindelauf, duas vezes por semana sendo possível devido a parceria do Programa com o Projeto Ecco do Ministério da Educação, Governo Federal e UNIRIO.



O DIA conversou com a coordenadora e idealizadora do Programa Mulher Melhor, Luciana Moreira, e com o professor de Dança, Thiago Malta, sobre o "esquenta" que foi proporcionado às alunas, já que as ações sociais desenvolvidas são voltadas para o público feminino.



Como surgiu a ideia de se adaptar as medidas de enfrentamento à Covid-19 sem deixar esse momento cair no esquecimento?

- No ano passado nós lançamos o Bloco do Esquenta Mulher Melhor junto com as alunas do projeto, foi um dos nossos últimos grandes eventos antes da notícia da pandemia. Neste ano não queríamos que este momento passasse em branco e por isso, com algumas adaptações, realizamos esse aulão de zumba temático com o "esquenta".



Quais foram os principais cuidados e detalhes para que tudo saísse como planejado?

- Primeiramente diminuímos o número de participantes dando prioridade as mulheres mais jovens e que não apresentam nenhum tipo de restrições de saúde, já que nem todas as idosas receberam a vacina. O local também foi um diferencial, pois é totalmente aberto e bem arejado, além disso, foram tomadas todas as medidas impostas pelos órgãos competentes, como a higienização com o álcool em gel e as máscaras de proteção, enfim o habitual que já é feito. Continua após foto.

Mulher Melhor" realizou um aulão especial de zumba que é uma das atividades físicas que já acontece no salão da Associação Padre Humberto Lindelauf, duas vezes por semana sendo possível pela parceria do Programa com o Projeto Ecco do Ministério da Educação, Governo Federal e UNIRIO. Lili Bustilho



Conte o que teve de diferente nesse aulão?

- Tivemos a participação da bateria do Bloco de Rua Meninas Assanhadas com seu presidente Edson Marinho que substituiu o som das aulas de zumba pelo som do repique, do bumbo e do tambor acompanhado do intérprete que relembrou os sambas enredo dos carnavais de Itaperuna. É muito importante esse resgate cultural da nossa cidade, principalmente nas comunidades que normalmente não têm acesso ao centro da cidade, onde acontecem os movimentos. A decoração ficou maravilhosa, adereços, luzes, foi contagiante. A parceira deste aulão para som e iluminação foi a SPOT som luz e cena. Continua após a foto. - Tivemos a participação da bateria do Bloco de Rua Meninas Assanhadas com seu presidente Edson Marinho que substituiu o som das aulas de zumba pelo som do repique, do bumbo e do tambor acompanhado do intérprete que relembrou os sambas enredo dos carnavais de Itaperuna. É muito importante esse resgate cultural da nossa cidade, principalmente nas comunidades que normalmente não têm acesso ao centro da cidade, onde acontecem os movimentos. A decoração ficou maravilhosa, adereços, luzes, foi contagiante. A parceira deste aulão para som e iluminação foi a SPOT som luz e cena.

A bateria do Bloco de Rua Meninas Assanhadas com seu presidente Edson Marinho. Lili Bustilho

Professor Thiago, quais os benefícios da prática da dança?

- De crianças à idosos, os benefícios da zumba podem fazer toda a diferença para a saúde. Conhecida como um estilo de dança animado, este tipo de atividade física promete melhorar a autoestima e o astral de qualquer pessoa Os benefícios são muitos, Coordenação e equilíbrio, Queima de calorias, Mais saúde e disposição, além de Estimular a tonificação dos músculos, Fortalece o sistema Cardiovascular entre outros benefícios.



Tem alguma novidade por aí, professor?

- Sim. Estamos preparando um grupo de adolescentes e jovens para aulas de dança de todos os estilos, nosso objetivo é implantar uma companhia de dança aqui em Itaperuna com adolescentes e jovens das comunidades. Essa é uma preocupação constante da Luciana Moreira, levar saúde, arte e cultura para cada canto da cidade, e eu acredito que juntos conseguiremos atingir esse objetivo.



O que é o Projeto Ecco?

- Trata-se de um projeto interinstitucional desenvolvido em uma parceria entre a UNIRIO e o Instituto Carioca com o objetivo de proporcionar e apoiar iniciativas de sucesso em comunidades que envolvem os cidadãos utilizando o esporte e a cultura como ferramentas de desenvolvimento integral dos usuários e de suas atividades.



Qual a importância da parceria com o Projeto Ecco? A renovação da parceria para 2021 já aconteceu?

- O Projeto Ecco faz toda a diferença no nosso trabalho de socialização com essas mulheres e famílias através das atividades esportivas e culturais. Somos o único núcleo da região noroeste e hoje alcançamos mais de 200 famílias beneficiadas com a parceria do Projeto Ecco com o Programa Mulher Melhor. Essa segunda fase do projeto termina agora em fevereiro e estamos torcendo muito para que seja renovado pois até o momento ainda não estamos sabendo, mas tenho esperanças de que o trabalho não vai parar.



Quem quiser saber mais do Programa Mulher Melhor, se inscrever ou se tornar parceiro de alguma maneira como deve fazer? Paga algum valor para frequentar? Quais as atividades oferecidas e os dias? O público é apenas feminino?

- Nossas atividades são totalmente gratuitas, algumas já tem apoio outras não, por isso precisamos muito de parcerias. Nosso público na sua grande maioria são mulheres, mas mulheres são mães, avós, tias e isso acaba trazendo toda a família, somos mola propulsora de mudanças.



ZUMBA DANCE - professor: Thiago Malta

Boa Fortuna

Terças e Quintas das 18:30h às 19:30h



AERÓBICA - professor: Vagner Meirelles

*Boa Fortuna

Quartas e Sextas das 06:30h às 07:30h

*Vinhosa - professora: Marvian Arantes

Terças e Quintas das 07:00h às 08:00h



DEFESA PESSOAL PARA MULHERES - professor: Sergio Dallia

Boa Fortuna

Segunda-feira às 19:00h

Quinta-feira às 19:45h



CAPOEIRA - professor: Val Abadá

Boa Fortuna

Sextas-feiras das 20:00h às 21:30h

ARTESANATO - professora: Maria José

Distrito de Raposo

Segundas-feiras das 14h às 16h



Luciana Moreira destaca que são oferecidos também atendimento com psicóloga, psicanalista e orientação jurídica.



Instagram: Programa Mulher Melhor

WhatsApp: (22) 98808-2187

A equipe do Programa Mulher Melhor, Thiago Malta, Luciana Moreira, Vilma Fávaro e Nilmara Silva. Lili Bustilho

A coordenadora e idealizadora do Programa Mulher Melhor, Luciana Moreira. Lili Bustilho O professor de Dança, Thiago Malta. Reprodução internet Núcleos Divulgação



Aula de zumba no núcleo do bairro Boa Fortuna, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Reprodução internet