Por Lili Bustilho

Publicado 15/02/2021 12:20 | Atualizado 15/02/2021 12:20

ITAPERUNA - Uma jovem de 22 anos levou dois tiros no braço esquerdo quando estava na garupa da moto de um amigo, na Avenida Santo Antônio, bairro Niterói, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A equipe de resgate do 21º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada e a vítima encaminhada ao Hospital São José do Avaí.



De acordo com a paciente, o condutor do veículo havia ido embora. Ela não contou o nome do motociclista e disse à polícia não saber quem atirou. A jovem permanece em observação na unidade. A tentativa de homicídio foi registrada na 143ª DP.

Informações anônimas que levem a Policia a desvendar o crime podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.