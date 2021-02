Apreensão totalizou 1.130 pinos de cocaína (794 gramas) e 1294 tabletes de maconha (7.246 gramas). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/02/2021 13:54

MIRACEMA - Dois homens, sendo 36 e 59 anos, foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas na RJ-116, rodovia que dá acesso a cidade de Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° Batalhão de Polícia Militar (Santo Antônio de Pádua-RJ) montaram um cerco policial após serem informados que um motorista de aplicativo havia saído do Rio de Janeiro com grande quantidade de drogas e estava seguindo para o Morro do Cruzeiro. Os agentes ficaram em pontos estratégicos que dão acesso a entrada do município e interceptaram o automóvel Renault Logan na estrada. No tanque de combustível do automóvel foram encontradas 920 buchas de maconha (R$ 10 cada), 374 buchas de maconha (R$ 30 cada), 1.130 pinos de cocaína (R$ 20 cada), R$ 460 e dois celulares. O flagrante seguiu para ser registrado na 137ª DP onde os envolvidos foram autuados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 permanecendo presos aguardando transferência para casa e custódia.