IBGE abriu 204.307 vagas temporárias para atuar em 5.297 municípios do país Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/02/2021 08:00

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reabriu o aguardado concurso para 204.307 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2021, com salários de até R$ 2.100. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União. As funções exigem dos candidatos formação de nível médio e fundamental, com salários que podem variar de R$ 1.700,00 a R$ 2.100,00. A previsão do contrato dos profissionais é de 3 a 5 meses. As inscrições começam no próximo dia 23 e seguem até o dia 19 de março. As funções exigem dos candidatos formação de nível médio e fundamental, com salários que podem variar de R$ 1.700,00 a R$ 2.100,00. A previsão do contrato dos profissionais é de 3 a 5 meses. Provas marcadas para 18 e 25 de abril.





Nível fundamental: R$ 25,77

Nível médio: R$ 39,49

Vale lembrar que no ato da inscrição, o candidato deve optar pela área de trabalho/município/UF de vaga ao qual deseja concorrer, além do município para realização da prova.



Recenseador

Inscrições: 23 de fevereiro a 19 de março

Último dia para pagamento do boleto: 22 de março

Prova: 25 de abril

Agente Censitário Municipal e Supervisor

Inscrições: 19 de fevereiro a 15 de março

Último dia para pagamento do boleto: 16 de março

Prova: 18 de abril

Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo. As contratações serão por tempo determinado, que varia conforme o cargo pleiteado. Confira mais detalhes:

Agente Censitário Municipal - A função requer ensino médio completo e conta com remuneração de R$ 2.100,00 para jornadas de 40 horas semanais de trabalho. São algumas atribuições do Agente Censitário Municipal: Acompanhar as atividades da coleta de dados; Acompanhar o Agente Censitário Supervisor no início da coleta da pesquisa urbanística; Equipar, administrar, organizar e zelar pelo Posto de Coleta; Acompanhar o registro de frequência dos Agentes Censitários Supervisores; Divulgar o Censo em toda sua área de atuação; e Manter organizada toda a documentação administrativa. Os contratos terão duração de cinco meses.



Agente Censitário Supervisor - O concurso IBGE 2021 oferece remuneração de R$ 1.700,00 para 40 horas semanais de trabalho. São algumas tarefas do Agente Censitário Supervisor, que requer nível médio completo: Acompanhar os Recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas; Adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; Auxiliar os Recenseadores na solução dos casos de recusa ou resistência de informantes em atendê-los; Colaborar na organização e na administração do Posto de Coleta; Dirigir veículo oficial ou locado pela Instituição, caso possua habilitação; Elaborar e transcrever textos e/ou planilhas em dispositivos eletrônicos; Fazer registros administrativos e de controle da coleta de dados; Auxiliar os Recenseadores na solução dos casos de recusa ou resistência de informantes em atendê-los. Os contratos terão duração de cinco meses.



Recenseador - O requisito para as vagas de Recenseador é ter ensino fundamental completo. Já a remuneração não é definida, uma vez que os contratados recebem de acordo com sua produção. Esse cálculo é feito por setor censitário de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), pelo tipo de questionário e pelas pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.



Será possível realizar uma simulação de remuneração pelo site do IBGE a partir do dia 23 de fevereiro de 2021, indicando a localidade de trabalho. Continua após foto.

Distribuição de vagas por municípios no Noroeste Fluminense. Lili Bustilho



O concurso IBGE 2021 prevê carga horária semanal mínima de 25 horas e máxima de 50 para realizar tarefas como: Manusear o serviço de mensagens do dispositivo móvel de coleta; Apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE; Coletar as informações do Censo Demográfico 2020 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído; e Manter o sigilo dos dados emitidos pelo informante, além de consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta. Os contratos terão duração de três meses.



Concurso IBGE 2021: inscrições

O período de inscrições ficará aberto no período de:



Agente Censitário Municipal/Supervisor: das 10h do dia 19 de fevereiro até 23h59 de 15 de março de 2021 (horário de Brasília);

Recenseador: das 10h do dia 23 de fevereiro até 23h59 de 19 de março de 2021 (horário de Brasília).

Os interessados em participar do concurso IBGE 2021 deverão acessar o site do Cebraspe, preencher o formulário online e efetivar o pagamento de boleto no valor que varia conforme a função pretendida:



Inscrição para Recenseador: R$ 25,77;

Inscrição para Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor: R$ 39,49.

Ao se inscrever, o candidato deve indicar a localidade em que quer trabalhar e também o município onde pretende fazer a prova.



O edital do concurso IBGE 2021 também está disponível no Diário Oficial da União, página 37, edição de 18 de fevereiro de 2021.

Acesse as outras distribuições de vagas nos demais municípios do país pelo link: https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR/arquivos/ANEXO_I_QUADRO_CD_RECENSEADOR_DISTRIBUICAO_VAGAS.PDF