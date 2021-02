Para emergências, o cidadão deve ligar para o número 199 da Defesa Civil; os contatos alternativos são o telefone 153 (Guarda Civil Municipal) e a terceira opção pelo 193 (Corpo de Bombeiros). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 20/02/2021 23:53 | Atualizado 21/02/2021 02:11

ITAPERUNA - As primeiras horas deste domingo, 21, registravam um aumento no nível do Rio Muriaé - cota do canal - no perímetro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, decorrentes das fortes chuvas (intensas precipitações pluviométricas) ocorridas neste fim de semana na cidade mineira de Muriaé e Miraí somado a chegada do volume d’água oriundo da Bacia Hidrográfica do Rio Carangola - que compreende os municípios de Carangola, Porciúncula e Natividade. Estas condições fizeram com que o nível do Rio Muriaé chegasse a 4,21 metros na medição das 01h15, alterando o status da vigilância de alerta para alarme.

Em pronunciamento oficial o secretário municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, Major PM Luz, informou a população sobre previsão de inundação devido ao aumento do nível do Rio Muriaé e pediu as pessoas que residem nas proximidades das margens do Rio Muriaé que elevem seus móveis e demais utensílios domésticos, separem remédios, documentos e objetos de valor e se retirem dessas áreas.

As classificações dos estágios do nível do Rio Muriaé são:

ATENÇÃO - de 2,90m à 3,39m;

ALERTA - de 2,90M a 3,99m;

ALARME - à partir de 4m.

ALARME MÁXIMO - a partir de 4,40m

Confira as medições feitas na noite de sábado até o início de domingo pelo Sistema de Alertas de Eventos Críticos (SACE):

O SACE é a plataforma desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) para disponibilizar todas as informações geradas no contexto dos Sistemas de Alerta Hidrológico (SAHs). Foto: reprodução internet

