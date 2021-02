Ter aquela sombrinha ou guarda-chuva na bolsa e andar de olho no clima é essencial para não ser pego de surpresa. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 24/02/2021 10:00

Moradores do Noroeste do estado do Rio devem deixar o guarda-chuva na bolsa caso tenham que sair de casa durante os próximos três dias, no mínimo. De acordo com o Instituto Climatempo de Meteorologia a semana deve ser de chuvosa nos municípios da Região.

Em Itaperuna, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 20° e máxima 35°; já na quinta (25) e sexta (26) há probabilidade de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.



Em Laje do Muriaé, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 20° e máxima 33°; já na quinta (25) e sexta (26) há probabilidade de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em Bom jesus do Itabapoana, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 20° e máxima 33°; já na quinta (25) e sexta (26) há probabilidade de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em Italva, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 20° e máxima 35°; já na quinta (25) e sexta (26) a previsão aponta sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em Cardoso Moreira, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 22° e máxima 35°; já na quinta (25) e sexta (26) devem ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e a noite.O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em Natividade, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 20° e máxima 33°; já na quinta (25) e sexta (26) devem ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e a noite.O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em Porciúncula, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 19° e máxima 32°; já na quinta (25) e sexta (26) devem ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e a noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em Varre-Sai,a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 16° e máxima 29°; já na quinta (25) e sexta (26) a previsão aponta sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em São José de Ubá, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 21° e máxima 35°; já na quinta (25) e sexta (26) devem ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e a noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em Miracema, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 19° e máxima 33°; já na quinta (25) e sexta (26) devem ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e a noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em Santo Antônio de Pádua, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 20° e máxima 34°; já na quinta (25) e sexta (26) devem ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e a noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em Cambuci, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 21° e máxima 35°; já na quinta (25) e sexta (26) devem ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e a noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Em Itaocara, a quarta-feira (24) será de sol com algumas nuvens e não deve chover.

Temperatura mínima 21° e máxima 36°; já na quinta (25) e sexta (26) devem ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e a noite. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.