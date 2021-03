Apreensão feita por policiais do 29º BPM que atuam no Patamo da 2ª Cia durante patrulhamento em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/03/2021 13:02

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Uma adolescente de 17 anos foi apreendida por fato análogo ao tráfico de drogas, na Rodovia RJ-186, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) durante patrulhamento de rotina interceptaram um ônibus intermunicipal na referida rodovia. Durante buscas na mochila da jovem, os militares encontraram quatro tabletes de pó branco. De acordo com a passageira o material teria como destino a cidade vizinha de Itaperuna. O fato foi apresentado à 144ª DP sendo o entorpecente encaminhado à perícia e o resultado 3kg 434g de cocaína. Foi feito contato com o pai da envolvida e o caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. A adolescente foi apreendida com base no fato análogo do Art. 33 da Lei 11.343/06 e permaneceu à disposição da Polícia Civil.



