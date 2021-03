Por Lili Bustilho

Publicado 16/03/2021 11:39 | Atualizado 16/03/2021 11:42

ITAOCARA - Policiais civis da 135ª DP de Itaocara, no Noroeste Fluminense, prenderam na manhã desta terça-feira (16/03) uma mulher de 47 anos, por tráfico e associação ao tráfico de drogas, em Jaguarembé, no município sede da delegacia. Mãe de um dos presos da "Operação Assepsia II" realizada na última semana , ela seria considerada como uma possível responsável pela contabilidade dos negócios ilícitos do filho. O Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do promotor Dr. Marcos Martins Davidovich, ofereceu a denúncia à Justiça, após inquéritos policiais instaurados pelo delegado Dr. Rodrigo Maia. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em menos de 12 horas após ser expedido pelo juiz Dr. Rodrigo Rocha de Jesus da Comarca da cidade.