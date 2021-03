Secretaria Municipal de Turismo propõe ações para um novo modelo de turismo em Raposo. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 25/03/2021 09:00

ITAPERUNA - A estância hidromineral mais procurada no estado do Rio de Janeiro, localizada no distrito de Raposo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, tem recebido uma atenção especial da Secretaria Municipal de Turismo. O local que desperta sua atenção pelas fontes de águas “milagrosas”, o tradicional desfile de carros de boi, o comércio local e a rede hoteleira que recebe milhares de turistas por ano, tem enfrentado dificuldades com a pandemia do "novo coronavírus".

Para apoiar e incentivar a geração de renda no distrito, o secretário da pasta, Marcelo Nascimento, se reuniu, nesta semana, com os donos de hotéis e pousadas para ouvir suas demandas e dialogar a nova visão da secretaria para Raposo. Durante o encontro, o presidente da TurisRio, empresa de turismo do Estado do Rio, Sérgio Ricardo, participou e discutiu as futuras ações e apoio de forma online e o procurador do município, Samuel Portella, falou sobre o novo decreto.

De acordo com o secretário, a intenção é colocar Raposo no mapa do estado como um polo de turismo efetivo e consolidado. “Nossa proposta é trabalhar Raposo como nunca foi trabalhado antes. Temos a sensibilidade para entender o momento atual quanto a questão da saúde e economia dos hotéis e pousadas, por isso, estamos olhando com muito carinho e com exclusividade para o nicho turístico que Raposo tem. O local nunca foi visto e colocado no centro da política municipal olhando ele como polo de turismo. Hoje a Prefeitura começou efetivamente olhar para Raposo com a importância turística que ela tem”, disse.

Dentre as ações propostas estão a construção de uma marca para o distrito, novos roteiros turísticos na área natural e esportivo, melhora dos equipamentos urbanos, qualificação da mão de obra e criação de um aplicativo que reúna todas as informações do local.

Segundo a proprietária do Hotel Raposo, Helida Martins, o apoio do governo municipal é muito importante. "Achei as ideias da Secretaria muito boas. Espero que tudo caminhe da melhor forma. Raposo precisa impulsionar o turismo. 99% dos moradores daqui vivem dele", disse.

Desde o início da pandemia, os hotéis, pousadas e comércio local seguem as orientações de prevenção contra a covid-19, evitando aglomerações, lotação restrita em 50%, uso de máscara e álcool em gel. “Queremos construir uma grande parceria entre a secretaria e a rede hoteleira e criar um novo modelo profissional de turismo para Raposo”, finalizou Marcelo.