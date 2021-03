Casal é preso em flagrante por tráfico durante ação do 29° BPM; um adolescente foi apreendido. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/03/2021 12:00

ITAPERUNA - Um jovem de 19 e uma mulher de 24 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam nas equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo I e II) da 1ª Cia durante ação no "Beco Trez"avistaram o rapaz saindo do local e entrando no "Beco do França" onde teria jogado uma sacola com 205 buchas de maconha, em cima de uma laje. Após, ele retornou e entrou em uma residência. Ao perceber a presença dos militares o suspeito teria tentado fugir sendo interceptado na parte superior da casa. Já no térreo, a mulher teria autorizado buscas no imóvel. Os agentes encontraram escondido em um guarda-roupa, R$ 209; 58 buchas de maconha e uma balança de precisão.

O fato foi apresentado pelos policiais 2° sargento Elton; Pires; Antônio Carlos; Junior Reis; J. Dias e Aroldo junto com o Cabo Gama à 143 DP sendo o material submetido à perícia é constatado como 890 gramas de maconha. A dupla foi autuada com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e será apresentada em audiência de custódia antes de possivelmente ser encaminhada ao sistema prisional onde devem ficar à disposição da justiça. O adolescente foi autuado com base no fato análogo à mesma tipicação e liberado após prestar depoimento.



Patamo I e II, da 1ª Cia, surpreenderam suspeitos no Morro do Castelo, em Itaperuna. Foto: divulgação