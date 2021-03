No céu do Noroeste Fluminense: Câmeras registram meteoro em Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/03/2021 12:45

Diezessete câmeras da empresa Clima ao Vivo e seis da parceira Bramon (Brazilian Meteor Observatory) no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo registraram um meteoro na madrugada da segunda-feira (22/03). A divulgação das imagens ocorreu na quinta-feira (24/03). No Estado do Rio, o meteoro foi flagrado por câmeras em Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Itaboraí, Três Rios, Rio Bonito, Angra dos Reis, Armação dos Búzios e Duque de Caxias. O meteoro cortou o céu das cidades, sendo em algumas, de forma mais visível, com a cauda, e em outras apenas uma bola luminosa.



De acordo com a Clima ao Vivo, a rocha espacial atingiu a atmosfera às 03:46h, horário de Brasília, da madrugada da segunda-feira (22). Ele surgiu no céu a 79 Km de altitude sobre Guaratinguetá/SP e seguiu na direção nordeste em uma velocidade de 54,3 mil Km/h (15,1 Km/s), num ângulo de apenas 12° em relação ao solo. Ele percorreu a distância de 187 Km em 12,4 segundos, até desaparecer a 40,2 Km de altitude sobre a zona rural de Ibertioga/MG. Ainda segundo a empresa, quando um meteoroide atinge a atmosfera em um ângulo muito baixo, ele demora mais para atingir as camadas atmosféricas mais baixas e densas. Por isso, ele resiste por mais tempo e alcança uma enorme distância, permitindo que várias câmeras, de locais diferentes possam captá-lo. “No caso desse meteoro, o fato dele ser registrado em pelo menos 23 câmeras dos quatro estados da região Sudeste, parece ser um fato inédito no Brasil” – destaca. Continua após foto.



No céu do Noroeste Fluminense: Câmeras registram meteoro em Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana. Foto: reprodução internet

Para o astrônomo Marcelo Zurita da Bramon os asteroides, meteoroides e cometas orbitam o Sol em uma velocidade altíssima, algo entre 40 mil e 266 mil quilômetros por hora. Quando atingem a atmosfera da Terra nessa velocidade, mesmo fragmentos tão pequenos quanto um grão de areia são capazes de aquecer instantaneamente os gases atmosféricos, gerando um fenômeno luminoso chamado de meteoro. “Então, o meteoro é apenas o fenômeno luminoso, nada mais. Meteoro não é sólido, não é líquido e nem gasoso, é apenas luz. Popularmente, o meteoro é também chamado de estrela cadente” – explica.