Varre-Sai: Educação entrega notebooks para todos os professores da rede pública municipal de ensino. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 29/03/2021 08:44

Varre-Sai - Todos os 113 professores da rede pública municipal de ensino de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, receberam um notebook da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, neste fim de semana.



Os aparelhos eletrônicos foram comprados com recursos do Salário-Educação e ofertados aos professores por meio de um Contrato de Comodato. O processo licitatório teve início no ano passado e a conclusão aconteceu na última quinta-feira (25/03), com o pagamento dos mesmos. Antes da entrega, todos os computadores foram vistoriados pelo setor de Tecnologia da Informação (TI) da Prefeitura.

O objetivo é ofertar aos professores uma ferramenta adequada para trabalhar em sistema remoto, além da adequação do sistema de gestão online i-Educar e i-Diário.

O secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva, destacou a importância do notebook nesse período de pandemia. “Enquanto professor no ano passado, em sala de aula, vivenciei essa realidade do ensino remoto, onde o professor não contava com o apoio das ferramentas adequadas para desenvolver seu trabalho. É mais um passo que Varre-Sai dá, rumo à Educação de qualidade. Juntos podemos mais”, afirmou o secretário.



A orientadora pedagógica Milu Baptista Ramos, lembrou o momento “ímpar” para os professores.

“Esse notebook vai ajudar muitíssimo nesse momento de ensino remoto a todos os envolvidos na Educação porque se tornou um instrumento primordial para todos os professores. Agradeço imensamente à equipe da Educação por esse momento”, afirmou.

A orientadora Maria Rita de Cássia Ramos também destacou a importância do notebook, principalmente nesse período de pandemia. “É um grande avanço no momento de pandemia para melhor desenvolvimento do nosso trabalho nas atividades remotas”, lembrou.



O prefeito, Silvestre José Gorini, falou da relevância do notebook para os professores. “Nós ressaltamos a importância dessa ferramenta, principalmente por atingir todos os professores do município que muitas vezes não dispunham desse equipamento tão fundamental nesse período de pandemia. Destacamos ainda, a competência e a boa vontade dos professores da rede de ensino de Varre-Sai”, pontuou.