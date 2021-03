Consórcio de Saúde do Noroeste: Eleita diretoria do CONSPNOR para o biênio 2021/2022. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 29/03/2021 10:40

A diretoria do CONSPNOR (Consórcio de Saúde do Noroeste) para o biênio 2021/2022 foi eleita e empossada por unanimidade com início do mandato em 25 de março. A eleição aconteceu no auditório do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, em Itaperuna, RJ, onde todos os protocolos de segurança no que se refere aos cuidados contra o "novo coronavírus" foram cumpridos.

Participaram da reunião representantes dos municípios de Italva, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Varre-Sai, Aperibé, Itaocara e Porciúncula. Também estiveram presentes Murilo Rodrigues, secretário de Governo de Itaperuna; Adenilson Zacarias, vereador de Itaperuna; e Evaldo Lomeu Braga Netto, secretário Executivo do CONSPNOR.

A diretoria para o biênio 2021/2022 ficou composta da seguinte maneira:

Presidente, Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), prefeito de Itaperuna; e vice-presidente, Eudócio Moreira Cardoso, prefeito de Laje do Muriaé. Conselho Fiscal: Leonardo Paes Barreto Coutinho, prefeito de Porciúncula; Silvestre José Gorini, prefeito de Varre-Sai; e Leonardo Orato Rangel, prefeito de Italva. Suplentes: Ronald de Cássio Daibes Moreira, prefeito de Aperibé; e Paulo Sérgio Travassos do Carmo Cyrillo, prefeito de Bom Jesus do Itabapoana; e como secretário executivo, Evaldo Lomeu Braga Netto.

O prefeito Alfredão agradeceu a todos pela confiança depositada e reforçou a necessidade de um pensamento único, o fortalecimento da Região Noroeste Fluminense. “Agradeço aos demais prefeitos pela confiança em mim, depositada. Sabemos das dificuldades que o Mundo está passando com essa pandemia e com a gente, aqui no interior, não é diferente, pois temos muitos problemas a serem superados. Precisamos fortalecer a Região Noroeste Fluminense em todas as áreas, para crescermos juntos. O CONSPNOR já é uma realidade e precisamos continuar avançando”, finaliza Alfredão.