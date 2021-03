Evangélicos 'abraçam' Hospital São José do Avaí em oração na luta contra a Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/03/2021 11:25

ITAPERUNA - Um nova iniciativa de religiosos diante da pandemia da Covid-19 com oração pelos enfermos e pelos profissionais da saúde foi registrada neste fim de semana, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Alguns evangélicos da maior cidade da Região "abraçaram", de maneira simbólica, o Hospital São José do Avaí, muitos de joelhos, em um ato de clamor a Deus pedindo por cura e proteção para os envolvidos no combate à doença e pelos infectados. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, foi possível ver o gesto em volta da unidade hospitalar, com pessoas de diversas idades fazendo uma corrente de orações, alimentando a fé e a esperança em meio à luta de pacientes, médicos, enfermeiros, auxiliares de serviços gerais, dentre outros profissionais, contra o "novo coronavírus". As imagens não identificam quais igrejas participaram do momento, mas apenas destacam a fé que move o município.

o hospital, orando e cantando louvores. “Era perceptível a atmosfera de amor e compaixão que pairou sobre aquele lugar. Todos nós ficamos muito gratos a Deus por este momento tão significativo, e saímos de lá com a certeza de termos cumprido com o nosso chamado”,