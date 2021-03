Balanço da Secretaria Municipal de Fazenda aponta déficit financeiro de R$ 132 milhões deixados pela gestão anterior; Entenda. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 29/03/2021 13:53 | Atualizado 29/03/2021 14:27

ITAPERUNA - O prefeito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, concedeu nesta segunda-feira, 29, um pronunciamento em cadeia de rádio esclarecendo à população sobre a situação financeira da cidade. Ao assumir a administração do poder executivo municipal foi feito um mapeamento pela atual equipe da Secretaria de Fazenda, sendo uma força tarefa realizada desde o início da nova gestão para o fechamento financeiro dos meses de outubro, novembro e dezembro deixados pelo governo anterior. A pasta aponta para um déficit financeiro total de R$ 132 milhões deixados em 2020, ou seja, quando um recurso fica abaixo do valor que deveria estar para o pagamento das despesas públicas.

De acordo com a prefeitura, por determinação de Alfredão, toda a equipe técnica e os secretários estão empenhados para manter as contas do município equilibradas. Vários repasses estariam bloqueados por conta das dívidas ainda segundo a prefeitura. O déficit financeiro da saúde foi fechado em torno de R$ 50 milhões. Entenda a explicação dada ao DIA pelo Dr. Marcelo Poeys, secretário de Gabinete.

O DIA fez tentou contato com o ex-prefeito Dr. Vinicius, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.