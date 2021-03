Cardoso Moreira: Academias, feiras e comércio ambulantes estão permitidos com restrições. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 30/03/2021 10:27

CARDOSO MOREIRA - O decreto 025/21 do município de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, entrou em vigor na segunda-feira (29/03) onde ficam instituídas novas ações de combate ao "novo coronavírus". As medidas de restrição serão mantidas, mas, com algumas alterações. Entre elas, ficam liberadas, com observações exigidas, algumas atividades que antes estavam proibidas, como academias e comércio de alimentos ao ar livre. O ato regulamentar tem validade até às 23h59 da próxima segunda-feira (05 de abril).



Feiras - somente para venda de produtos alimentícios sendo proibidos o consumo no local.

Comércio ambulante - somente para venda de produtos alimentícios/ seguindo as mesmas regras dos outros estabelecimentos comerciais do ramo de alimentos.

Academias - com limitação de até 30% de sua capacidade máxima/ funcionamento de 6h as 18h. de segunda a sábado.

Celebrações religiosas - limitação de até 30% de sua capacidade máxima. Horário de funcionamento máximo até às 21h. É vedado qualquer ato ou evento externo aos templos (passeatas, procissões, cultos ao ara livre).

O município destaca que devem ser respeitadas todas as regras vigentes quanto ao distanciamento social, e demais medidas de proteção pelas autoridades de saúde e exigidas no decreto.

Vacinação - Idosos a partir de 74 anos serão imunizados nesta terça-feira (30/03) | vacinação presencial / das 8h às 12h, no ginásio poliesportivo Nassib Assed

- Quarta-feira (31/03) | vacinação no interior / São Joaquim - 8h, São Luíz - 8h e Outeiro 10h30, na UMS de cada localidade