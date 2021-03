Porciúncula: Lions Clube obtém subsídio emergencial para ajudar vitimas da última enchente. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 31/03/2021 12:41

PORCIÚNCULA - Unir esforços para diminuir as desigualdades e minimizar problemas sociais é uma das características dos clubes de serviço. Mostrando, mais uma vez, o trabalho para amenizar os transtornos deixados para algumas famílias após a maior enchente da história de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, - ocorrida em fevereiro deste ano -, o Lions Clube do município realizou, nesta semana, a entrega de 330 cestas básicas e kits de higiene. Um Subsídio Emergencial (EMR 19616/LC11), no valor de R$ 54.172, foi obtido pela instituição por meio do presidente, Walter Telles, junto com a presidente de Região, Daniela Barros; a PDG do Clube; Zuraide Guedes; o Coordenador de LCIF, Higino Lira e outros membros que reverteram a quantia no material distribuído. A verba foi destinada às vítimas das cheias do Rio Carangola que na ocasião atingiu cerca de 80% da população porciunculense.

A cidade registrou 126 desabrigados; 3100 desalojados e 8600 afetados. Esses dados foram enviados ao Coordenador da LCIF do Distrito, PDG Edson Francis que recorreu ao governador do Clube, Jorge Calixto, sendo foi enviado a solicitação de apoio à equipe Lions Internacional. O auxílio foi concedido em cerca de 48 horas.

