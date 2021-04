Noroeste Fluminense: Chuva forte com granizo atinge Itaperuna e Laje do Muriaé; Assista. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 31/03/2021 20:29

Após pelo menos uma semana de calor intenso no Noroeste Fluminense, os distritos de Retiro do Muriaé e Comendador Venâncio, em Itaperuna e o município de Laje do Muriaé, registraram chuva forte com granizo na tarde desta quarta-feira, 31. Moradores registraram o fato. Continua após o vídeo.

De acordo com o site Climatempo, os próximos dois dias, na maioria das cidades da Região, serão de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta para todo o estado comunicando a possibilidade de chuva moderada a forte até no mínimo durante a manhã de quinta-feira (01/04).