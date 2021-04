Bom Jesus do Itabapoana: Pronto Atendimento Covid-19 passa por higienização. Foto: divulgação/PMNJI

Por Lili Bustilho

Publicado 01/04/2021 07:12

Bom Jesus do Itabapoana - O processo de desinfecção da Clínica da Família, onde atualmente funciona o Pronto Atendimento Covid-19 do municipio de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, ocorreu junto com a higienização da calçada da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), onde ocorre a vacinação contra o coronavírus. O trabalho é essencial para a esterilização do local e das superfícies em geral, pois elimina 99,99% de vírus, germes e bactérias – inclusive o coronavírus, causador da Covid-19.



Acompanharam a ação o prefeito Paulo Sergio Cyrillo, a secretária municipal de Saúde, Marcia Azevedo, e o coordenador administrativo da Clínica da Família, Rodrigo Melo de Souza, o vereador Antônio da Silveira, e o chefe de Segurança Pública, Raphael Siqueira, representando o coordenador do Serviço de Trânsito (Setrans), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, Rodrigo Cyrillo.



Bom Jesus do Itabapoana: Pronto Atendimento Covid-19 passa por higienização Foto: divulgação/PMBJI

