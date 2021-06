Suspeito foi autuado na 144ª DP com base no artigo 155 do Código Penal. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/06/2021 22:21

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um homem de 29 anos foi preso por furto, no bairro Santa Terezinha, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia foram à Rua Farmacêutico Paulo Laborne onde o homem, apontado por ter furtado um aparelho celular no dia anterior, tinha sido agredido por populares. Quando os agentes chegaram ao local ele estava caído ao chão por causa das agressões e com o objeto que teria sido furtado. Ele foi encaminhado para atendimento médico no PU, medicado e liberado.

Os agentes foram informados que o suspeito também era envolvido com tráfico de entorpecentes. Foi feito contato com o envolvido, que acompanhou os policiais até sua casa. No quintal da residência foram encontradas 21 buchas de maconha (34,40g) e 16 pinos de cloridrato cocaína (5,60g).

O homem foi autuado na 144ª DP com base no artigo 155 do Código Penal. Foi instaurado um novo inquérito para apurar as drogas encontradas no quintal do imóvel. O envolvido foi liberado após o registro de ocorrência.