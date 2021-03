Welberth Rezende participou de uma reunião virtual junto com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta e vários outros gestores municipais. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/03/2021 18:15



MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, anunciou em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (19), que firmou o compromisso em participar do consórcio regional para a compra da vacina russa contra a Covid-19 Sputnik V. Em reunião com prefeitos e representantes de cidades do Norte, Noroeste e Região dos Lagos, o chefe do executivo reafirmou o compromisso do governo em agilizar os trâmites administrativos e consolidar estratégia para ampliar a imunização da população contra a doença, com a compra direta de vacinas.

“Tive uma reunião virtual agora junto com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta e vários outros gestores municipais para agilizar as tratativas com o Fundo Soberano da Rússia para a compra da Vacina Sputinik V. Maricá já está em processo de compra porque o prefeito Fabiano Horta, em 2020, se articulou junto com o Consórcio do Nordeste para abrir a também a opção de compra da vacina da Rússia. Como Macaé, na gestão anterior, firmou acordo de compra apenas com o Butantã, gerido pelo governador paulistano João Doria, não tivemos acesso a essa vacina. Porém vamos conversar com a Rússia para, assim como Maricá, conseguir essa vacina. Aliás, estamos atrás de todas as vacinas possíveis: fizemos contato com a Russia, Índia, China e até mesmo com o Butantã. Queremos e vamos vacinar nossa população o quanto antes. Essa é a nossa meta”, disse o prefeito.

Publicidade

A iniciativa das cidades pretende agilizar os trâmites administrativos para a compra das doses já iniciado também pelo Ministério da Saúde, enquanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) analisa o pedido de uso emergencial.