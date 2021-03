Por O Dia

Publicado 11/03/2021 14:41

Magé - A Prefeitura de Magé segue as obras de pavimentação na Barbuda. Nesta quarta-feira (10), foi a vez da Rua Ramirez Duarte Pinto receber o asfalto, a próxima será a Rua Demétrio Francisco Pereira que já está sendo preparada.

“Desde o primeiro dia de governo falei que a Barbuda é prioridade. Até o final do ano vamos entregar o bairro pronto aos moradores. Estamos trabalhando muito e hoje mais uma rua está sendo entregue, já estamos preparando a terceira rua para receber o asfalto, porque o trabalho não vai parar e futuramente vamos construir uma grande área de lazer para nossas crianças”, garantiu o

Em pouco mais de dois meses de governo, ajá asfaltou duas ruas e outra está sendo preparada para em breve entregar à população.“A meta para 2021 é concluirmos toda extensão de ruas sem pavimentação e saneamento básico da Barbuda, um bairro tão sofrido e esquecido durante décadas. Iniciamos hoje a preparação dapara pavimentação asfáltica com os ramais de interligação para as caixas de ralo e vamos dar sequência durante todo o mês de março para concluirmos mais rua”, adiantou o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.Para os moradores, a pavimentação é um sonho. A Alicia Alves, de 56 anos, mora na rua há 44 anos e não tinha mais esperanças. Ela preparou um bolo para agradecer ao prefeito pela obra“Ficou ótimo! Agora não vou mais pisar na lama e nem arrebentar meu chinelo, porque não tinha nada aqui e ninguém nunca fez nada por esse bairro. Não tinha mais esperanças, mas agora temos um prefeito e ele está de parabéns. Fiz até um bolo pra comemorar, ela [a rua] merece, agora Magé vai dar certo”, comemorou Alicia.

Após décadas de espera, moradores comemoram, com direito a bolo, a chegada do asfalto em mais uma rua do bairro Divulgação

A felicidade é tanta que Marcos Antônio Pereira, de 56 anos, começou emboçar a fachada da casa onde mora.“Estou dando uma ajeitada na casa para que ela fique bonita igual a rua. Não esperava que ela fosse ficar tão bonita, quero agradecer ao prefeito, porque isso daqui era horrível, um brejo, para sair de casa tínhamos que ser com sacola no pé. Agora acabou e dá até vontade de arrumar a casa”, ressaltou Marcos, que mora há mais de 36 anos no bairro.