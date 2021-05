Os interessados devem comparecer na Casa do Empreendedor de Magé, até a próxima sexta-feira (21), para fazer uma inscrição prévia. Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 19:28

Magé - A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda fechou uma parceria com a Magazine Luiza, através do programa “Parceiro Magalu”, para estabelecer a união entre a empresa e os comerciantes da cidade, que poderão cadastrarem seus produtos no site da Magalu. O objetivo da iniciativa, de acordo com a Secretaria, é ajudar comerciantes de Magé a aumentarem suas vendas, em tempos de crise financeira causada pela pandemia.

“Tive o prazer de receber o senhor Juliano Maia, representante do Magazine Luiza, para fecharmos uma parceria dentro do programa 'Parceiro Magalu', e dar aos comerciantes locais a oportunidade de vender suas mercadorias na plataforma digital, via site e APP do Magazine Luzia. Acreditamos que a oportunidade vai fomentar a venda dos comércios locais, uma vez que os estabelecimentos estão sendo afetados economicamente pela pandemia da Covid-19. Estamos seguindo as orientações do prefeito Renato Cozzolino e do secretário de Governo Vinicius Cozzolino para ajudar nossos comerciantes”, explicou o secretário de Trabalho, Indústria e Comércio, Fernando Cozzolino.

Publicidade

Inscrição

Os interessados devem comparecer na Casa do Empreendedor, até a próxima sexta-feira (21), para fazer uma inscrição prévia. Após este período, os comerciantes serão convocados para reunião com os representantes da Magazine Luiza para conhecer os detalhes do negócio. O empreendimento comercial vai inaugurar uma loja física em Piabetá ainda no primeiro semestre deste ano, informou também a Secretaria.

Publicidade

A Casa do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Sebastião Reis, 21, Flexeiras, Magé.