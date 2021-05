Estarão disponíveis os serviços de habilitação no Posto do Detran de Magé. As vagas estão sendo disponibilizadas a partir de 13h desta quarta-feira (19). Divulgaçãp/Detran

O Dia

19/05/2021

Magé - Para reduzir a demanda represada em função da pandemia, o Detran.RJ vai promover mais um mutirão neste sábado (22/05), em todas as regiões do Estado do Rio. Serão oferecidas 7.420 vagas para serviços de habilitação, veículos e identificação civil, em 94 postos de atendimento. Em Magé, o serviço será de habilitação. Para quem precisa emitir a primeira habilitação, renovar a CNH, mudar ou adicionar categoria, alterar dados ou trocar a permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, o atendimento será disponibilizado das 10h às 16h, no posto na Avenida Simão da Mota, 369, centro de Magé.

Para evitar aglomerações, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio. O usuário deve marcar o serviço pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo serviço de teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas estão sendo disponibilizadas a partir de 13h desta quarta-feira (19/05).

Este será o 26º mutirão realizado pelo Detran, que desde o início da pandemia já atendeu mais de 110 mil usuários aos sábados.

“Estamos criando alternativas para atender melhor a população neste momento de pandemia. Sempre seguindo os protocolos de saúde, vamos disponibilizar milhares de vagas extras neste sábado. Desde o início da pandemia, já atendemos mais de 110 mil pessoas e continuaremos realizando mutirões até acabarmos com a demanda reprimida”, disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.