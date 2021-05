Entrega das vacinas aconteceu de forma proporcional e igualitária, para os municípios considerados elegíveis para a manipulação e conservação do imunizante. Divulgação: Governo do Estado do RJ.

Publicado 24/05/2021 17:14

Magé - Magé recebeu nesta segunda-feira (24/05), 2.340 doses da vacina Pfizer da contra a Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em uma nova etapa com a distribuição da vacina para outros 18 municípios. A entrega aconteceu de forma proporcional e igualitária, para os municípios considerados elegíveis para a manipulação e conservação do imunizante. As doses serão usadas para primeira aplicação.

A operação de entrega das vacinas iniciou às 6h30, por meio de caminhões e três helicópteros, sendo um da SES e dois do Governo do Estado. O comboio teve escolta da Polícia Militar. Além de Magé, receberam as doses: Angra dos Reis, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda.



A definição desta estratégia aconteceu conforme deliberação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e após pactuação com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS).

- A definição dos municípios que receberão esse lote de vacinas contra Covid-19 considera elegíveis os que tenham mais de 150 mil habitantes e que estão a até duas horas e meia da capital – explica o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.