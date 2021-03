A Rússia autorizou o uso da Sputnik V em agosto passado AFP/Arquivos

Por Carolina Freitas

Publicado 11/03/2021 19:09 | Atualizado 11/03/2021 19:16

Rio - O prefeito do município de Maricá, Fabiano Horta (PT), anunciou em seu perfil oficial no Twitter, que determinou aos órgãos municipais que tomem providências necessárias para a compra de 400 mil doses da vacina Sputnik V, da Rússia. Com o número de imunizantes pedidos pelo prefeito, o município poderá ser o primeiro a imunizar toda a população.

Ainda segundo Horta, o pedido se deu após uma sanção de lei federal, que permite a compra das doses pelos municípios.

Publicidade

Celso Pansera, diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), disse, em entrevista ao DIA, que o município possui 180 mil habitantes (duas doses para cada), sendo que é uma "população flutuante", pois tem residência de veraneio na cidade.

Informou também que a entrega das doses não será imediata e que terá um escalonamento de lotes que pode se estender por 5 a 7 meses. Além disso, ainda não está claro o tempo de imunização dos moradores de Maricá. "Estamos, portanto trabalhando com uma certa margem de segurança", disse Pansera.

Publicidade